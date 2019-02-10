Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте объявила имена троих лучших хоккеистов завершившегося игрового дня. Российские игроки не попали в тройку лучших. В 14 матчах принял участие 21 представитель России.

Главной звездой дня стал нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Кевин Лабанк, оформивший хет-трик в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (5:2).

Второй звездой признан форвард «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон, забросивший победную шайбу и сделавший две результативные передачи в игре с «Лос-Анджелес Кингз» (5:4 ОТ). В овертайме канадский нападающий реализовал удаление Ильи Ковальчука.

Замкнул тройку лучших защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Райан Пулок, сделавший дубль в матче с «Колорадо Эвеланш» (4:3 ОТ).