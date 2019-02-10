Ржига: сборная России играет в своём стиле при любом составе, никаких сюрпризов

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига поделился ожиданиями от предстоящего матча с командой России на Шведских хоккейных играх.

«Российская команда всегда играет в своем стиле, при любом составе, никаких сюрпризов для нас нет. Игроки хорошо катаются, контролируют шайбу, идут в обводку. Нам надо чуть-чуть добавить в агрессии. Нам нужно будет ещё больше сделать упор на тактику, больше работать, больше кататься. У нас уезжает первое звено, но, с другой стороны, это шанс для других игроков.



Все должны показать себя и продемонстрировать лучшую игру, чтобы обыграть сборную России, это мотивация. В ходе турнира ребята хорошо реагируют на наши замечания и выполняют все указания, мы будем очень серьёзно готовиться к матчу со сборной России», — цитирует Ржигу ТАСС.

После двух туров в активе команды Милоша Ржиги шесть очков из шести возможных. Шведская сборная набрала три очка. Однако при любом исходе матчей заключительного тура чехи останутся выше шведов за счёт победы в личной встрече. В активе российской команды два очка, последнее место с одним баллом занимает сборная Финляндии.