Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Ржига: сборная России играет в своём стиле при любом составе, никаких сюрпризов

Ржига: сборная России играет в своём стиле при любом составе, никаких сюрпризов
Хоккей / Евротур

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига поделился ожиданиями от предстоящего матча с командой России на Шведских хоккейных играх.

«Российская команда всегда играет в своем стиле, при любом составе, никаких сюрпризов для нас нет. Игроки хорошо катаются, контролируют шайбу, идут в обводку. Нам надо чуть-чуть добавить в агрессии. Нам нужно будет ещё больше сделать упор на тактику, больше работать, больше кататься. У нас уезжает первое звено, но, с другой стороны, это шанс для других игроков.

Все должны показать себя и продемонстрировать лучшую игру, чтобы обыграть сборную России, это мотивация. В ходе турнира ребята хорошо реагируют на наши замечания и выполняют все указания, мы будем очень серьёзно готовиться к матчу со сборной России», — цитирует Ржигу ТАСС.

После двух туров в активе команды Милоша Ржиги шесть очков из шести возможных. Шведская сборная набрала три очка. Однако при любом исходе матчей заключительного тура чехи останутся выше шведов за счёт победы в личной встрече. В активе российской команды два очка, последнее место с одним баллом занимает сборная Финляндии.

«Надо дорабатывать моменты». Почему наши проиграли Швеции
Что говорили Илья Воробьёв и хоккеисты сборной России после поражения от хозяев турнира.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент