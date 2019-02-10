Тарасенко: не знал про рекорд Овечкина, не читаю хоккейные новости

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко поделился мнением об улучшении психологического климата в команде.



«Для нас сейчас каждый матч важен. Мы понимаем, что на нас лежит большая ответственность. Особенно после тяжёлого старта в чемпионате. И атмосфера теперь намного лучше в раздевалке. Ребята бьются друг за друга. И есть одна цель, которая нас объединяет. Поэтому выход в плей-офф уже не кажется фантастическим, как было до этого.



Сейчас у нас более дружелюбный коллектив. Заметно по матчам, как все радуются за товарищей. Раньше было тоже так, но разные слухи создавали гнетущую атмосферу. И когда в команде дело доходит до отставки тренера, это тяжело сказывается на всех. Мы очень долго искали уверенность в себе. Но потом выиграли один матч, за ним второй и поняли, как надо работать, как надо дальше побеждать.



Овечкин превзошёл рекорд Сергея Фёдорова? Серьёзно? Я просто в этом году решил не читать хоккейные новости. Но это очень почётно. Я поздравляю Сашу», — рассказал Тарасенко.

Величайший русский в НХЛ. Овечкин побил рекорд Сергея Фёдорова Теперь выше только небо.