Третьяк: двери в сборную всегда открыты, шанс попасть на ЧМ есть у многих

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк подвёл итоги Шведских игр, где сборная России заняла второе место.



«Мне понравилась команда: после поражения от шведов она не опустила голову, наоборот, показала хороший, активный хоккей с первой до последней секунды. Естественно, в завершении не всё получается, но это ясно, поскольку многие в большинстве вместе не играли, сочетаний особых нет, кроме связки Шипачёв — Кагарлицкий, которая сразу выделялась. У неё не всё получалось, но видно, что взаимодействие очень хорошее.



Нам было очень важно посмотреть, какой у молодых ребят характер, желание и объём работы. Меня радует, что они борются до конца, поскольку у них есть потенциал. Шанс попасть на чемпионат мира есть у многих, ребята все перспективные, у нас всегда в сборную ворота открыты.



Скорости выше, чем в Континентальной хоккейной лиге, поэтому этапы Евротура нам очень важны. Здесь играют не только на команду, но и за своё имя, чтобы показать, что готовы играть на таком уровне, и предлагать себя в сборную», — цитирует функционера ТАСС.

«Армейскую» тройку прорвало. Оценки сборной России Кузьменко снова сделал дубль, а Александр Кадейкин забил первый гол за сборную.