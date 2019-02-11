«Нью-Джерси», «Чикаго» и «Айлендерс» добились домашних побед

«Нью-Джерси Дэвилз» победил «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и закончилась со счётом 3:2(2-0 0-1 1-1) в пользу хозяев. Таким образом, «Дэвилз» прервали трёхматчевую серию поражений.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Нью-Джерси» Маркус Юханссон, который забросил победную шайбу, оформив дубль. Голкипер хозяев Кейт Кинкейд отразил 32 броска из 34.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на льду 14 минут 48 секунд, совершил 3 силовых приёма и не отметился результативными действиями.



В параллельном матче «Чикаго Блэкхоукс» дома уверенно обыграл «Детройт Ред Уингз» — 5:2 (2:0, 0:1, 3:1). Голами в составе победителей отметились: Дилан Строум, Патрик Кейн, Джонатан Тэйвз и Доминик Кагун дважды. Россиянин Артём Анисимов очков не набрал.

Ещё в одной встрече «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Миннесоту Уайлд» со счётом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).