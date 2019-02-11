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«Нью-Джерси», «Чикаго» и «Айлендерс» добились домашних побед

«Нью-Джерси», «Чикаго» и «Айлендерс» добились домашних побед
Хоккей / НХЛ

«Нью-Джерси Дэвилз» победил «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и закончилась со счётом 3:2(2-0 0-1 1-1) в пользу хозяев. Таким образом, «Дэвилз» прервали трёхматчевую серию поражений.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Нью-Джерси» Маркус Юханссон, который забросил победную шайбу, оформив дубль. Голкипер хозяев Кейт Кинкейд отразил 32 броска из 34.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на льду 14 минут 48 секунд, совершил 3 силовых приёма и не отметился результативными действиями.

В параллельном матче «Чикаго Блэкхоукс» дома уверенно обыграл «Детройт Ред Уингз» — 5:2 (2:0, 0:1, 3:1). Голами в составе победителей отметились: Дилан Строум, Патрик Кейн, Джонатан Тэйвз и Доминик Кагун дважды. Россиянин Артём Анисимов очков не набрал.

Ещё в одной встрече «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Миннесоту Уайлд» со счётом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2019, воскресенье. 23:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
3 : 2
2:0, 0:1, 1:1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 – Заха (Мёрфи, Хишир) – 11:35 (5x4), 2:0 – Юханссон (Хишир, Палмьери) – 19:03 (5x5), 2:1 – Хэмилтон (Уильямс, Нидеррайтер) – 27:22 (5x5), 3:1 – Юханссон (Братт, Хишир) – 55:56 (5x5), 3:2 – Терявяйнен (Нидеррайтер, Ахо) – 58:33 (6x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2019, воскресенье. 23:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
5 : 2
2:0, 0:1, 3:1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 – Кагун (Дебринкэт, Строум) – 11:04 (5x5), 2:0 – Строум (Кагун, Дебринкэт) – 18:03 (5x5), 2:1 – Эн – 35:00 (5x5), 3:1 – Кагун (Строум, Дебринкэт) – 47:45 (5x5), 3:2 – Нюквист (Дженсен, Абделкейдер) – 55:30 (5x5), 4:2 – Кейн (Тэйвз, Густафссон) – 56:27 (5x5), 5:2 – Тэйвз (Кейн, Сибрук) – 57:59 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2019, воскресенье. 23:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
2 : 1
1:0, 1:1, 0:0
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 – Бовиллье (Фильппула, Комаров) – 14:05 (5x5), 1:1 – Гранлунд (Цукер, Паризе) – 20:38 (5x4), 2:1 – Тэйвз (Пулок, Бейли) – 22:01 (5x4)
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