АХЛ: Самсонов и Бердин – первые звёзды матчей

В очередном матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги «Хёрши Бирз» победил «Шарлотт Чекерс». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу фарм-клуба «Вашингтон Кэпиталз».

Первой звездой матча признан российский вратарь «Хёрши» Илья Самсонов, отразивший 29 из 30 бросков. Илья выиграл семь из последних восьми матчей. Всего в этом сезоне на счету Самсонова 12 побед в 25 встречах при коэффициенте надёжности 2,92 и проценте отражённых бросков 88,9.

В другом матче АХЛ «Манитоба Мус» одержал домашнюю победу над «Техас Старз» — 2:0. Первой звездой встречи стал вратарь хозяев Михаил Бердин, оформивший шат-аут и отразивший 34 броска. Это первый «сухарь» голкипера в лиге.

На счету воспитанника уфимского хоккея 4 победы в 7 встречах при коэффициенте надёжности 2,37 и проценте отражённых бросков 93,2.