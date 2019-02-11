Марнер: Георгиев сделал несколько очень крутых сейвов

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер после матча с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:4) поделился мнением об игре голкипера «синерубашечников» Александра Георгиева.



Россиянин отразил 55 бросков из 56. Это второй результат в истории франшизы. Рекорд «Рейнджерс» принадлежит Майку Рихтеру, который в 1991 году совершил 59 сейвов. В день игры Георгиеву исполнилось 23 года.



«Георгиев сделал несколько очень крутых сейвов. В большинстве у нас было много добиваний, вторых и третьих шансов, но он провёл игру очень здорово» — приводит слова Марнера официальный сайт НХЛ.



Счёт уже на 28-й секунде открыл шведский форвард хозяев Мика Зибанеджад. На 11-й минуте Каспери Капанен восстановил равновесие. Но ещё до первого перерыва «рейнджеры» снова вышли вперёд усилиями Джейми Веси. В третьем периоде отличились Адам Маккуэйд и Кевин Хейз.

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