Лёгкий гол Кросби и «-3» Проворова – в видеообзоре игры «Флайерз» — «Питтсбург»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пинвинз» на выезде одержал уверенную победу над «Филадельфией Флайерз» — 4:1.



Счёт на девятой минуте открыл капитан гостей Сидни Кросби. В середине второго игрового отрезка Ник Бьюгстад увеличил преимущество «пингвинов». Ещё одну шайбу в третьем периоде забросил Джейк Гюнцель. «Лётчики» через 40 секунд сократили разрыв в счёте усилиями Якуба Ворачека, но точку в матче за 13 секунд до истечения основного времени поставил Крис Летанг, поразивший пустые ворота.

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Российский нападающий Евгений Малкин вернулся в состав после отсутствия в четырёх матчах из-за травмы. На его счету результативная передача, 10 минут штрафа, 4 броска в створ и блок-шот за 16.03 на льду.



У Ивана Проворова показатель полезности «-3», 8 бросков в створ, 2 силовых приёма и блок-шот за 23.50. У Михаила Воробьёва 3 броска за 7.03.