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Рирден: Кузнецов играет на элитном уровне. Он делает по-настоящему хорошие вещи

Рирден: Кузнецов играет на элитном уровне. Он делает по-настоящему хорошие вещи
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (6:4) прокомментировал игру российского нападающего Евгения Кузнецова.

Статистика Евгения Кузнецова в регулярном сезоне НХЛ-2018/19

«Кузнецов явно играет на элитном уровне. Он делает по-настоящему хорошие вещи. Мы хотели показать качественный хоккей. Было важно сыграть хорошо дома, чтобы набрать побольше очков. Получилось не идеально, но мы добыли очки перед выездом», — цитирует Рирдена официальный сайт НХЛ.

На счету Кузнецова в игре с «Лос-Анджелесом» дубль и две результативные передачи, показатель полезности «+1», 2 минуты штрафа и 3 броска в створ за 16.11 на льду (4.51 – в большинстве).

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