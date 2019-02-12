Проворов: иногда вы заслуживаете победы, но не добиваетесь результата

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (1:4).

«Это одна из тех игр, когда мы не смогли им забить. Если мы продолжим играть в такой хоккей, как сегодня, то в дальнейшем одержим много побед. Это хоккей. Иногда вы заслуживаете того, чтобы добиться победы, но этого не получается. Нам необходимо просто перевернуть эту страницу», — приводит слова российского защитника официальный «твиттер» «лётчиков».

«Филадельфия» перебросала соперника со счётом 51:28, а главным героем матча стал голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей, отразивший 50 бросков. У Проворова показатель полезности «-3», 8 бросков в створ, 2 силовых приёма и блок-шот за 23.50.