Стивен Стэмкос повторил рекорд «Тампы» по сезонам с 30 шайбами

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 6:3 в пользу хозяев. Это поражение стало для «Флэймз» третьим кряду.

Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос отметился голом, который стал для него 30-м в нынешнем сезоне. Канадский нападающий в шестой раз за карьеру в НХЛ достиг этой отметки, благодаря чему повторил рекорд «Тампы» по сезонам с 30 шайбами, ранее принадлежавший Мартену Сен-Луи. Пять таких сезонов в активе Венсана Лекавалье. Российский форвард Никита Кучеров трижды добирался до рубежа в 30 голов.

В этом сезоне 29-летний Стэмкос набрал 66 (30+36) очков в 57 матчах при показателе полезности "-2".