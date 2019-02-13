Четыре очка Никиты Кучерова — в видеообзоре матча «Тампа» — «Калгари»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 6:3 в пользу хозяев. Это поражение стало для «Флэймз» третьим кряду.

Главным героем встречи стал форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров, который набрал 4 (1+3) очка. Благодаря голу Кучеров вышел на третье место среди российских хоккеистов до 25 лет в истории НХЛ по количеству сезонов, в которых они забивали не менее 25 шайб.

Видеообзор самых ярких моментов матча доступен на «Чемпионате».

В активе Брейдена Пойнта 3 (1+2). Голкипер хозяев Андрей Василевский отразил 19 бросков из 22. Тремя результативными передачами отметился нападающий «Калгари» Элиас Линдхольм.

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв провёл на льду 17 минут 12 секунд и заблокировал три броска.