Тренер «Ак Барса»: Маркова пришлось заменить, с ЦСКА будет играть Батыршин

Старший тренер «Ак Барса» Александр Смирнов перед матчем с ЦСКА рассказал, какие перестановки произойдут в составе команды и как нужно действовать в предстоящей игре.

«Практически тот же самый состав, который был в последней игре. С утра немного приболел Андрей Марков, пришлось его заменить – будет играть Рафаэль Батыршин.

Серия поражений в играх с ЦСКА? Ничего особенного нет, будет хорошая интересная игра. ЦСКА – очень хорошая команда, да, мы, к сожалению, проиграли три матча, хотя в последней встрече в Москве действовали очень хорошо. Допустили где-то ошибки, поэтому с учётом этих замечаний нужно исправить игру и постараться выиграть сегодняшний матч. Все эти игры будут держать команду в тонусе, очень хороши все соперники", — цитирует Смирнова официальный сайт клуба.