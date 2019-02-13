Зернов дисквалифицирован на один матч за удар в голову Захарчука

Нападающий «Авангарда» Денис Зернов дисквалифицирован на один матч, информирует официальный сайт КХЛ.

Форвард «ястребов» на 11-й минуте первого периода матча с «Адмиралом» (2:0) неудачно провёл силовой приём против защитника Степана Захарчука. Главные арбитры Роман Щенёв и Алексей Раводин зафиксировали атаку в область головы и шеи и выписали Зернову удаление до конца матча.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Адмирал» — «Авангард». Время – 10:01. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Авангарда» Дениса Зернова по п. 1.3.2 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — сообщается в заявлении лиги.

Видео нарушения на Захарчуке также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.