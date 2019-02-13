«Металлург» и «Витязь» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Магнитогорске. Начало встречи — в 17:00 мск. Защитник уральцев Григорий Дронов проведёт первый матч с 23 декабря 2018 года.
«Металлург»:
Загидулин (Кошечкин);
Антипин — Дронов, Мозякин — Кулёмин — Эллисон;
Береглазов — Верещагин, Любимов — Неколенко — Тимкин;
Васильев — Матушкин, Пакаринен — Расмуссен — Дорофеев;
Рылов, Варфоломеев — Шор — Чибисов, Язьков.
«Витязь»:
Ортио (Самонов);
Катичев — Мозик, Столяров — Аалтонен — Ржепик;
Евсеенков — Стасенко, Макеев — Никулин — Рендулич;
Головков — Романов, Кокарев — Швец-Роговой — Комаров;
Кожемякин, Выглазов — Чернов — Потехин, Гончаров.
«Металлург» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Витязь» располагается на седьмом месте на Западе.
«Металлург» — «Витязь»: Дронов вернулся в состав хозяев, Булирж — вне заявки