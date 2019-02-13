«Металлург» — «Витязь»: Дронов вернулся в состав хозяев, Булирж — вне заявки

«Металлург» и «Витязь» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Магнитогорске. Начало встречи — в 17:00 мск. Защитник уральцев Григорий Дронов проведёт первый матч с 23 декабря 2018 года.



«Металлург»:



Загидулин (Кошечкин);

Антипин — Дронов, Мозякин — Кулёмин — Эллисон;

Береглазов — Верещагин, Любимов — Неколенко — Тимкин;

Васильев — Матушкин, Пакаринен — Расмуссен — Дорофеев;

Рылов, Варфоломеев — Шор — Чибисов, Язьков.



«Витязь»:



Ортио (Самонов);

Катичев — Мозик, Столяров — Аалтонен — Ржепик;

Евсеенков — Стасенко, Макеев — Никулин — Рендулич;

Головков — Романов, Кокарев — Швец-Роговой — Комаров;

Кожемякин, Выглазов — Чернов — Потехин, Гончаров.



«Металлург» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Витязь» располагается на седьмом месте на Западе.

«Сибирь» попадёт в плей-офф. Решающее очко она заберёт у «Авангарда» Какой будет борьба за последние кубковые места на Востоке и Западе КХЛ.