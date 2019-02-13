«Трактор» — «Северсталь»: хозяева забили курьёзный гол после рикошета от борта

«Трактор» принимает «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Челябинская команда открыла счёт в начале встречи. Нападающий Александр Шаров поразил ворота с нулевого угла, воспользовавшись тем, что голкипер «Северстали» Доминик Фурх не успел вернуться в ворота после того, как шайба отскочила от борта.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Команды играют в следующих составах:
«Трактор»:
Демченко (Судницин);
Бэйлен — Исаев, Бергстрём — Стоу — Томас;
Карпухин — Петров, Энлунд — Полыгалов — Глинкин;
Бородкин — Хлыстов, Кокуёв — Рыбаков — Кравцов;
Желдаков, Шаров — Дугин — Шолохов, Ерофеев.
«Северсталь»:
Фурх (Коробов);
Кинрейд — Сизов, Монахов — Якимов — Лапенков;
Лекомцев — Глазков, Эштон — Трубачёв — Гераськин;
Хохлов — Кулда, Марковин — Кодола — Петунин;
Хабаров, Захарчук — Бодров — Михнов, Бабенко.