«Трактор» — «Северсталь»: хозяева забили курьёзный гол после рикошета от борта

«Трактор» принимает «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



Челябинская команда открыла счёт в начале встречи. Нападающий Александр Шаров поразил ворота с нулевого угла, воспользовавшись тем, что голкипер «Северстали» Доминик Фурх не успел вернуться в ворота после того, как шайба отскочила от борта.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Команды играют в следующих составах:

«Трактор»:

Демченко (Судницин);

Бэйлен — Исаев, Бергстрём — Стоу — Томас;

Карпухин — Петров, Энлунд — Полыгалов — Глинкин;

Бородкин — Хлыстов, Кокуёв — Рыбаков — Кравцов;

Желдаков, Шаров — Дугин — Шолохов, Ерофеев.



«Северсталь»:



Фурх (Коробов);

Кинрейд — Сизов, Монахов — Якимов — Лапенков;

Лекомцев — Глазков, Эштон — Трубачёв — Гераськин;

Хохлов — Кулда, Марковин — Кодола — Петунин;

Хабаров, Захарчук — Бодров — Михнов, Бабенко.