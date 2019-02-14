Фанат с головой свиньи и айс-гёрл в машине на льду. Фото с матча «Спартак» — СКА

13 февраля в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» в матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» потерпел поражение от СКА. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

В первом периоде нападающий красно-белых Илья Талалуев получил дисциплинарный штраф до конца игры, однако гости не сумели реализовать большинство. Клуб из Санкт-Петербурга вышел вперёд в концовке второго периода стараниями Ярно Коскиранты, реализовавшего большинство. В начале третьего игрового отрезка Михаил Мальцев укрепил преимущество «армейцев». Голкипер питерского клуба Магнус Хелльберг отметился очередным «сухарём».



СКА одержал вторую победу подряд, «Спартак» потерпел второе поражение кряду.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.