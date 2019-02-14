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Кекяляйнен: надеемся, что Гавриков приедет в «Коламбус» в следующем сезоне

Кекяляйнен: надеемся, что Гавриков приедет в «Коламбус» в следующем сезоне
Хоккей / НХЛ

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен прокомментировал перспективы российского защитника Владислава Гаврикова, который был задрафтован «мундирами» в 2015 году под общим 159-м номером.

«У нас Владислав Гавриков играет в СКА и за сборную России. Он стал олимпийским чемпионом в прошлом году, играл на чемпионате мира. Я думаю, что если бы он решил приехать в Северную Америку раньше, то сейчас уже мог бы играть в НХЛ. Мы надеемся, что он приедет к нам в следующем году», — приводит слова Кекяляйнена официальный сайт НХЛ.

В нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Гавриков набрал 19 (5+14) очков в 56 матчах. Его контракт с «армейским» клубом рассчитан до 30 апреля 2019 года.

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