Нереализованный буллит Коннора Макдэвида — в обзоре победы «Питтсбурга»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» дома обыграл «Эдмонтон Ойлерз» — 3:1.



Счёт на пятой минуте встречи открыл форвард гостей Леон Драйзайтль. В начале второго периода Брайан Раст восстановил равновесие, отличившись в меньшинстве. Менее чем через четыре минуты «пингвинов» вперёд вывел Теодор Блюгерс. Точку в матче поставил Джаред Макканн. В конце второго игрового отрезка капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид не реализовал буллит.

Видеообзор самых ярких моментов матча доступен на «Чемпионате».

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин пропускал матч из-за дисквалификации.



«Питтсбург» одержал вторую победу подряд после четырёх поражений и с 67 очками закрепился на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. У «Эдмонтона» восемь проигрышей в девяти встречах. «Нефтяники» с 53 баллами – 13-е на Западе.