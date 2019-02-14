Анкипанс: в матче на открытом воздухе будет волнительно, «Динамо» нужны очки

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс поделился ожиданиями от матча на открытом воздухе с минским «Динамо» который состоится завтра, 15 февраля.



«Пока непонятно, что за погода (в Риге 14 февраля было +4 и светило солнце – Прим. «Чемпионата»). Большая часть команды здесь уже играла, для нас это не в новинку. Естественно, что это большой праздник для зрителей, будет хорошая атмосфера. Она немножко волнительная, ведь мы играем за плей-офф. Нужны очки, мы стараемся.



Припоминают ли слова про Минск и «Слован»? Естественно, мы ведь неудачно провели эти игры. Но так бывает в спорте. Но мы должны работать дальше, ведь мы – профессионалы. Есть свои нюансы, почему мы проиграли. Идём дальше. Конечно, следим за результатами ХК «Сочи» и «Витязя», — передаёт слова Анкипанса корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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