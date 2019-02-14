Кузнецов — о встрече с Трампом: нужно уважать традиции, это не Вася Пупкин с ЧТЗ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал, что ему было бы интересно встретиться с президентом США Дональдом Трампом.



«Было бы мне интересно встретиться с Трампом? Конечно! Всегда считал, что спорт вне политики. Каждый должен заниматься своим делом. Мы народ простой, и наше дело – играть в хоккей, а не указывать, кому куда деньги вложить или где какие стены построить.



И нужно проявлять уважение к людям. Тебя же не просто какой-то Вася Пупкин зовет на ЧТЗ прийти, разливушки с ним попить во дворе. Я работаю в стране и должен уважать её традиции. А если не приду, то с моей стороны это будет неуважением.



В то же время у каждого игрока разный менталитет, разное воспитание, и если кто-то из нашей команды по тем или иным причинам не пойдёт, то ни в коем случае не буду этих ребят осуждать. Это их полное право.



В конце прошлого – начале этого года в правительственных учреждениях США был перерыв, они не работали. Может быть, поэтому встречи ещё не было. Пока тишина», — цитирует Кузнецова «Спорт-экспресс».

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