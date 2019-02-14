Савицкис – о сокращении КХЛ: режешь по живому, но приходится это делать

Председатель совета правления рижского «Динамо», член совета директоров КХЛ Юрис Савицкис поделился мнением о сокращении клубов в КХЛ.



«Есть игроки, которые готовы играть в «Динамо» за меньшие деньги, но потом раскрываются и получают хорошие контракты в других клубах. К примеру, Боб Хартли тренирует сборную Латвии и работает в «Авангарде». Мы ему в своё время предлагали контракт в клубе, но не договорились по деньгам. Он – птица большого полёта.



Лига – живой организм. Это вопрос не только совета директоров, но и руководства лиги. Но я вижу, что иногда надо сократиться, чтобы потом развиваться. Исключить команду из КХЛ очень тяжело, режешь по живому. Но иногда приходится это делать. Происходит оптимизация по календарю, играм, перелётам. Лига континентальная, надо идти в этом направлении. Некоторые команды из Европы хотят играть здесь, есть заинтересованность.



Что касается потолка зарплат, то нужно идти к среднему решению. Я полностью поддерживаю позицию руководства лиги. Надо поднять снизу, а верх, наоборот, немного опустить», — передаёт слова Савицкиса корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Логичнее исключить «Куньлунь», а не «Адмирал». Эксперты – о сокращении КХЛ Стоит ли убирать «Северсталь», «Амур» или «Адмирал. Отвечают Кожевников, Пашков, Новиков и Николишин.