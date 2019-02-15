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«Флорида» — «Калгари»: Дадонов забросил 20-ю шайбу в сезоне

«Флорида» — «Калгари»: Дадонов забросил 20-ю шайбу в сезоне
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» принимает «Калгари Флэймз». После второго периода хозяева ведут со счётом 1:0. Единственный гол на счету российского нападающего Евгения Дадонова.

Посмотреть видео гола Дадонова можно на официальном сайте НХЛ.

Безголевая серия Дадонова прервалась на отметке в три матча. В текущем сезоне он забросил 20 шайб, также на его счету 23 результативные передачи. У Евгения отрицательный показатель полезности («-12»).

В прошлом сезоне россиянин набрал 65 очков – 28 голов и 37 результативных передач. В Национальной хоккейной лиге в активе Дадонова 128 очков (58+70) в 185 матчах.

Ранее Евгений попал в список 30 самых талантливых европейских спортсменов до 30 лет, который был составлен Forbes.

Зайцев и Дадонов — в топ-30 самых талантливых европейских спортсменов до 30 лет
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