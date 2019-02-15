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Федерации хоккея Беларуси и Латвии подписали договор о проведении ЧМ-2021

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Федерации хоккея Беларуси и Латвии подписали договор о проведении ЧМ-2021
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Представители Федераций хоккея Беларуси и Латвии в Риге подписали договор о совместном проведении чемпионата мира 2021 года.

«То, что мы подписываем сегодня, — это не какой-то отправной момент, мы давно работаем. Уже два года назад у нас было понимание того, что мы делаем. Мы умеем проводить мероприятия такого формата, и мы его обязательно проведём на более высоком уровне через два года. Сегодня у нас не урегулирование спорных моментов, мы оформляем юридическую часть, чтобы госорганы могли привлекать средства, ресурсы, чтобы сделать это в нормальном режиме. Такой вот праздник, совместили это с зимней классикой. Мы со своей стороны посмотрим на опыт проведения зимней классики нашими латвийскими коллегами, может быть, организуем что-нибудь подобное в Беларуси до чемпионата мира по хоккею 2021 года», — передаёт слова председателя ФХБ Геннадия Савилова корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

Фото: Егор Литавор, «Чемпионат»
Чемпионат мира – 2021 пройдёт в Риге и Минске
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