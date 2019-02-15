Тарасенко: перестал считать голы и очки ещё в начале сезона

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко прокомментировал свою результативную серию из 10 матчей. В игре с «Аризоной Койотс» (4:0) россиянин забросил две шайбы.



«По правде говоря, я перестал считать голы и очки ещё в начале сезона. Стараюсь просто получать удовольствие от игры. Не собираюсь лгать, приятно, что удалось продлить результативную серию. Чувствую себя гораздо лучше, когда удаётся помочь команде добиться победы», — приводит слова Тарасенко официальный сайт НХЛ.



Тарасенко стал первой звездой встречи с «койотами». Кроме того на его счету показатель полезности «+1», 3 броска в створ, 2 силовых приёма и блок-шот за 17.41 на льду (3.40 – в большинстве). В последних 10 встречах на его счету 16 (9+7) очков. У Ивана Барбашёва бросок и хит за 12.49. Илья Любушкин участия в матче не принимал.

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