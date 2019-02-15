Крикунов: есть таблетки, которые быстро приводят в чувства игроков «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов проанализировал игру команды в матче с ХК «Сочи» (2:3 ОТ).

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«Ясно было, что соперник борется за попадание в плей-офф. Поэтому говорили игрокам, что матч не будет простым. Всё равно пропустили первыми гол, долго отыгрывались. Вроде отыгрались, казалось, что надо 2.40 доиграть до конца, но пропускаем этот гол. Немного не разобрались около ворот, хотя бросались под бросок. В овертайме даже не знаю, что говорить. Шипачёв клюшку потерял, на смену вышли вообще неготовые. Там три разу бросают по воротам, мы не можем закрыть игрока. О чём думали? О завтрашнем выходном, наверное.



Не боюсь ли я, что у нас не будет настроя на заключительные игры? Есть такое дело, но у нас есть таблетки, которые быстро приводят в чувство. Мы уже начали готовиться к плей-офф. Видите, сегодня Миронов и Чайковски не играли. Миронов приехал из сборной, и сегодня мы его отправили уже на серьёзную работу. Чайковски находится в не очень хорошем состоянии, его игра нас не очень устраивает», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.