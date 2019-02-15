Билялов — о матче в Риге: прожекторы слепят, освещение расположено неправильно

Голкипер рижского «Динамо» Тимур Билялов проанализировал игру команды в матче с минским «Динамо» (3:1). Матч состоялся на открытом воздухе.



«Самое главное — победа. Это означает продолжение борьбы за плей-офф. Эмоции не передать словами, столько болельщиков пришло, все нас поддерживали, гнали вперёд, за счёт этого мы были активнее. Было пару опасных моментов у Минска, но за счёт активности игра проходила в основном в их зоне. Надо выигрывать все матчи, больше нет выбора у нас. Если победим, будем рассчитывать на чудо.



Я уже играл на открытом воздухе в ВХЛ за «Орск» против Нижнего Тагила на футбольном поле, где-то знал, как лучше сыграть. Лёд жестче, шайбу меньше видно, особенно вечером. Прожекторы слепят, когда поднимаешь глаза, освещение расположено неправильно. Серьёзно разбирали соперника, знали всё, что они могут сделать, предпринять. От любой команды можно ожидать сюрприза, но сегодня за счёт активности мы выиграли матч», — передаёт слова Билялова корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

Хоккейный праздник в Риге. Как два «Динамо» сыграли на открытом воздухе Это было круто.