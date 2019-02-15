Анкипанс: будем спокойно набирать свои очки — попадём в плей-офф

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс подвёл итоги домашнего матча с минским одноклубниками (3:1).



«Мы знали, что у соперника проблемы с составом, играли плотно, в давление, заставляли соперника ошибаться. Благодарен команде за самоотдачу, продолжаем бороться за плей-офф. Устроили болельщикам праздник, плюс нам было важно набрать два очка. Это, конечно, самое важное.



Мы второй год подряд играем на открытом воздухе, теперь это чувствуется по-другому, мы знали, чего ожидать. Праздник для людей удался. Всё получилось прекрасно. Не думаю, что мои слова про лёгкий календарь Риги в концовке чемпионата как-то повлияли на команду, нет взаимосвязи. Просто у нас тогда была седьмая игра за 14 дней, было тяжело играть, вот и проиграли, не хватило концентрации. Мы набираем свои очки. Если будем их спокойно набирать, попадём в плей-офф», — передаёт слова Аникапанса корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Хоккейный праздник в Риге. Как два «Динамо» сыграли на открытом воздухе Это было круто.