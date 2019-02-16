Источник: Ковальчук может согласиться на обмен, «Айлендерс» проявляет интерес

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» проявляет интерес к нападающему «Лос-Анджелес Кингз» Илье Ковальчуку, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Деннис Берштейн. Сообщается, что российский форвард входит шорт-лист крайних нападающих, которых хочет приобрести руководство клуба.



Напомним, ранее североамериканские источники сообщали, что Ковальчук готов отказаться от пункта запрета на обмен в контракте и может покинуть «Лос-Анджелес».



35-летний Ковальчук принял участие в 47 встречах текущего регулярного чемпионата НХЛ, записав на свой счёт 26 (11+15) баллов при показателе полезности «-11» и 10 минутах штрафного времени. В среднем россиянин проводил на льду около 17 минут за игру.

Бомба Ковальчука и другие главные обмены в дедлайн НХЛ. Что из них получилось Удачные находки и полные провалы.