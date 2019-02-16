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Куинн — о Наместникове: счастлив за Влади, он провёл две отличные игры

Куинн — о Наместникове: счастлив за Влади, он провёл две отличные игры
Хоккей / НХЛ

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после матча с «Баффало Сэйбрз» (6:2) высоко оценил игру российского нападающего Владислава Наместникова, набравшего во встрече три (2+1) очка. Наместников прервал голевую засуху из 23 игр и набрал первые очки за 11 матчей.

Напомним, россиянин был признан второй звездой игрового дня, уступив только Кори Шнайдеру из «Нью-Джерси Дэвилз».

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«Очень рад за Влади, потому что он провел две отличные игры. У него были хорошие шансы и в матче с „Виннипегом“. Просто не получалось их использовать», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Рейнджерс» разгромили «Баффало», у Наместникова и Бучневича пять очков на двоих
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