«Торпедо» победило «Сибирь», обеспечив себе участие в Кубке Гагарина

«Торпедо» победило «Сибирь» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 5:3 в пользу подопечных Дэвида Немировски. Благодаря этому результату хозяева обеспечили себе участие в Кубке Гагарина

Хозяевам удалось открыть счёт уже на 17-й секунде матча. С передачи Владимира Галузина отличился Денис Паршин. Ответный гол форварда «Сибири» Егора Миловзорова вызвал массу вопросов. Ни на одном из телеповторов не видно, что шайба пересекла линию ворот. Однако судьи после затяжного видеопросмотра шайбу засчитали. Решающим оказался второй период матча. В составе «Торпедо» по шайбе забросили Роберт Саболич, Данил Веряев и Антон Шенфельд. «Сибирь» смогла ответить лишь точным броском Николая Демидова. В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами.

Видеообзор самых ярких моментов матча также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.