Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Аталанта» — «Милан». 16 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сагадеев: «Барыс» уже начал радоваться победе, а потом гол отменили. Неприятно

Сагадеев: «Барыс» уже начал радоваться победе, а потом гол отменили. Неприятно
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Барыса» Антон Сагадеев прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (1:2 Б). В овертайме арбитры отменили гол Андре Петерссона из-за положения вне игры.

«В принципе, с «Авангардом» всегда сложно играть. Очень скоростная команда, играет в агрессивный хоккей. Но мы стараемся придерживаться своей игры вне зависимости от соперника. Начали уже радоваться победе, а потом гол отменили. Было неприятно. Но ничего страшного, это хоккей, такое иногда случается. Надо всегда быть собранным. К сожалению, не повезло на буллитах. Но мы старались.

Драка Акользина? Паша вообще молодец, постоял за команду. Изначально там была стычка нескольких игроков. Потом так получилось, что Петров вызвался на бой и Паша одержал победу», — цитирует Сагадеева «Шайба.kz».

Петерссон — об отмене гола: это отстой. Наверное, там миллиметры, если офсайд
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент