Сагадеев: «Барыс» уже начал радоваться победе, а потом гол отменили. Неприятно

Нападающий «Барыса» Антон Сагадеев прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (1:2 Б). В овертайме арбитры отменили гол Андре Петерссона из-за положения вне игры.

«В принципе, с «Авангардом» всегда сложно играть. Очень скоростная команда, играет в агрессивный хоккей. Но мы стараемся придерживаться своей игры вне зависимости от соперника. Начали уже радоваться победе, а потом гол отменили. Было неприятно. Но ничего страшного, это хоккей, такое иногда случается. Надо всегда быть собранным. К сожалению, не повезло на буллитах. Но мы старались.

Драка Акользина? Паша вообще молодец, постоял за команду. Изначально там была стычка нескольких игроков. Потом так получилось, что Петров вызвался на бой и Паша одержал победу», — цитирует Сагадеева «Шайба.kz».