Виделль: надо просто выходить на лёд и выигрывать оставшиеся три матча

Нападающий рижского «Динамо» Линус Виделль оценил турнирное положение клуба, занимающего 9-е место в турнирной таблице Западной конференции за 3 матча до конца регулярного чемпионата КХЛ.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2018/19

«К сожалению, мы сами поставили себя в крайне неприятную ситуацию, когда надо смотреть не только на себя, но и на конкурентов. Но теперь поздно об этом думать — надо просто выходить на лёд и выигрывать оставшиеся три матча, не обращая внимания на то, какой у нас соперник. Это всё, что мы можем в данной ситуации сделать. А дальше уже всё зависит от удачи», — приводят слова Виделля «Известия».

В нынешнем сезоне 33-летний хоккеист принял участие в 46 матчах, набрав 44 (22+22) баллов при показателе полезности «+7».