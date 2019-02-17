Ламорелло: меня всё устраивает в «Айлендерс», но это не повод расслабиться

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне.

«Меня всё устраивает в команде. Наши хоккеисты обещали друг другу добиться успеха, играть на команду. В каждом матче всегда находится человек, готовый взять на себя ответственность и сделать всё необходимое для победы. Наш тренерский штаб великолепно сработал, игроки прекрасно понимают, что надо делать. Но нам осталось сыграть ещё 25 матчей. Сезон ни в коем случае не завершён. Наступает самый сложный этап. Все собираются с силами. Мы должны поступить так же. Мы добились успеха, но это не повод расслабиться.

Вне зависимости от положения команды, её потребностей или отсутствия таковых, всегда надо быть в курсе того, что происходит в лиге. Поэтому общение продолжается. Контактов становится больше, чем ближе мы подходим к дедлайну. Посмотрим, что получится на этот раз», — цитирует Ламорелло официальный сайт НХЛ.