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Малкин: у «Питтсбурга» всё нормально, нужно прибавить при игре в равных составах

Малкин: у «Питтсбурга» всё нормально, нужно прибавить при игре в равных составах
Хоккей / НХЛ

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (4:5). После этого поражения подопечные Майка Салливана опустились на девятое место в Восточной конференции и покинули зону плей-офф.

«Мы достойно сражались. Просто нужно прибавить при игре в равных составах. Большинство сегодня работало. В третьем периоде сыграли действительно хорошо. Не всё было идеально, были и ошибки, но в целом у нас всё нормально», — цитирует Малкина официальный сайт НХЛ.

Нападающий «Питтсбурга» Фил Кессел отметился результативной передачей на Сидни Кросби. Благодаря этому Фил стал 17-м американским хоккеистом в истории НХЛ, набравшим 800-е очко за карьеру в лиге. При этом из действующих игроков, рождённых в США, больше Кессела набрал баллов только форвард «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн (915).

Дубль и передача Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения в игре с «Калгари»
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