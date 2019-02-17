«Филадельфия» снова отправила Михаила Воробьёва в АХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» отправил российского нападающего Михаила Воробьёва в клуб АХЛ «Лихай-Уэлли Фантомс», информирует официальный «твиттер» «лётчиков».

22-летний нападающий начинал этот сезон в главной команде «лётчиков». В семи матчах регулярного сезона НХЛ забросил 1 шайбу и сделал 1 результативную передачу при двух штрафных минутах и нейтральном показателе полезности.

После этого Воробьёв был отправлен в «Лихай-Уэлли Фантомс», где воспитанник уфимского хоккея стал одним из лучших бомбардиров команды. Воробьёв набрал 22 (6+16) очка в 32 матчах «регулярки» АХЛ.

27 января Воробьёв был вызван в главную команду. Российский форвард после вызова в НХЛ провёл восемь матчей и не набрал ни одного очка. При этом ни разу Михаил не провёл на льду больше 10 минут за матч.