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Ковальчук вышел на 3-е место в истории НХЛ по голам в большинстве среди россиян

Ковальчук вышел на 3-е место в истории НХЛ по голам в большинстве среди россиян
Хоккей / НХЛ

«Лос-Анджелес Кингз» проиграл «Бостон Брюинз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 4:2 в пользу подопечных Брюса Кэссиди.

Первую шайбу «королей» забросил Илья Ковальчук. Российский форвард реализовал большинство на 31-й минуте матча, воспользовавшись передачами Анже Копитара и Дрю Даути. Эта шайба стала для Ильи 142-й в большинстве за карьеру в НХЛ. Благодаря этому он вышел на третье место в истории НХЛ по голам в большинстве среди россиян, превзойдя результат Александра Могильного и Евгения Малкина (по 141 голу).

Национальный рекорд принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (240), второе место занимает Сергей Фёдоров (144).

Илья Ковальчук в матче с «Бостоном» забросил 12-ю шайбу в сезоне
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