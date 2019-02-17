Ковальчук вышел на 3-е место в истории НХЛ по голам в большинстве среди россиян

«Лос-Анджелес Кингз» проиграл «Бостон Брюинз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 4:2 в пользу подопечных Брюса Кэссиди.

Первую шайбу «королей» забросил Илья Ковальчук. Российский форвард реализовал большинство на 31-й минуте матча, воспользовавшись передачами Анже Копитара и Дрю Даути. Эта шайба стала для Ильи 142-й в большинстве за карьеру в НХЛ. Благодаря этому он вышел на третье место в истории НХЛ по голам в большинстве среди россиян, превзойдя результат Александра Могильного и Евгения Малкина (по 141 голу).

Национальный рекорд принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (240), второе место занимает Сергей Фёдоров (144).