Житник: Ламорелло уже выменивал Ковальчука. Логично, если последует продолжение

Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о ситуации с нападающим «Лос-Анджелес Кингз» Ильёй Ковальчуком, который может быть обменян до дедлайна.

«Если Илья намерен всерьёз претендовать на вступление в Клуб тройного золота, то для завоевания Кубка Стэнли он обязан отзывать из контракта пункт о невозможности своего обмена. При всей симпатии к „Лос-Анджелесу“, моему первому клубу в НХЛ, он входит в затяжной период перестройки. Команда возрастная, не быстрая, в ближайшие годы Кубок Стэнли ей не светит. А у Ковальчука впереди лишь два сезона.

У «Островитян» лишь 136 пропущенных шайб, лучшая оборона в лиге, ровная атака во главе с первым бомбардиром — праворуким Мэтью Барзалом. Если сравнивать с «Лос-Анджелесом», «Островитяне» действуют намного быстрее и острее, четырьмя полноценными тройками без особого перекоса в игровом времени. По большому счету, у «Айлендерс» есть позиции, которые Ковальчук именно в плей-офф способен усилить.

После ухода из «Вашингтона» в статусе действующего обладателя Кубка Стэнли он стал одним из самых высокооплачиваемых тренеров НХЛ — наряду с Майком Бэбкоком из «Торонто». В принципе свои деньги Тротц начал отрабатывать уже в первом сезоне. И, потренировав Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова, он отлично знает психологию российских игроков.



Но нужно учитывать, что в НХЛ в ситуациях с обменами тренер мало что решает, хотя Тротца, безусловно, спросят. Но ключевым будет решение генерального менеджера и президента «Островитян» Лу Ламорелло. Девять лет назад в этой же роли, но в соседнем «Нью-Джерси» Ламорелло выменял Ковальчука в «Атланте», так что будет логично, если продолжение последует", — цитирует Житника Russia-Hockey.