Флетчер — о Тальбо: при удачном раскладе будем смотреть дальше. Нет значит нет

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Чак Флетчер прокомментировал обмен с «Эдмонтон Ойлерз», в результате которого состав команды пополнил голкипер Кэм Тальбо.

«Главное заключается в том, что мы получили ещё одного качественного хоккеиста. Нам осталось провести 25 матчей до окончания регулярного чемпионата. Их нам надо сыграть за 50 дней. Играть предстоит часто, и мы хотим подстраховаться.

Кэм добился определённого успеха. У нас есть шанс оценить его игру, посмотреть, как у него пойдут дела. Всё очень просто. Считаю этот обмен оправданным риском. С моей точки зрения, всё выглядит логично: мы познакомимся с Кэмом, Кэм познакомится с нами.

При удачном раскладе можно будет двигаться дальше. Если нет — значит нет. Вот и всё. У нас есть шанс получить голкипера, который был первым номером в лиге, был вторым. У него огромный опыт, он сыграл больше 280 матчей. Думаю, с его появлением у команды появятся новые силы", — цитирует Флетчера официальный сайт НХЛ.