Бойд: с «Авангардом» всегда весело играть, эти матчи можно пересматривать

Нападающий «Барыса» Дастин Бойд прокомментировал поражения во всех четырёх матчах регулярного сезона с «Авангардом».

«Омск — отличная команда, большой гранд, и матч был одинаково важен для нас и для них. Нам нужен был один балл, чтобы обеспечить себе второе место. Знали, что матч будет непростым, забили, старались удвоить результат, играть у ворот соперника, отрабатывать на добивании. Цель — взять одно очко. Добились, уже поверили, что победили в овертайме, но нет.

В третьем периоде старались прессинговать в зоне соперника, играть там как можно больше. Но в то же время старались быть умнее в обороне, осторожнее. Мы вели, но они сравняли. Так что старались распоряжаться шайбой разумнее, и в своей зоне тоже. Знали, если не пропустим, то возьмём такое нужное очко.

Все матчи были очень напряжёнными и равными. Эти игры можно пересматривать. Мы всегда хорошо им противостояли, все игры — на равных, то овертайм, то вот буллиты. Зато с ними весело играть всегда», — цитирует Бойда Sports.kz.