Терещенко: «Динамо» не справилось с поставленными задачами

Нападающий «Динамо» Минск Алексей Терещенко прокомментировал поражение своей команды в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ХК «Сочи» (1:3).



«К сожалению, с поставленными задачами мы не справились. Но я благодарен партнерам по команде за их труд. Мы – команда, и это правда. Всегда сражались, в том числе и сегодня, но нужно ещё и забивать – моментов много. У нас ещё две игры, и в них мы будем стараться побеждать. Да, нас мало, но мы в тельняшках.



— Лично для меня этот год был тяжелым. Если брать «Динамо»… К сожалению, с командой я не с самого старта. Ребята работали ещё с лета. Да, что-то не получалось, но это спорт. Нужно извлекать урок из каждой ошибки и ни в коем случае не останавливаться. У вас хватает молодых белорусских ребят, которые могут вести за собой команду, в том числе и национальную.



Что касается моей судьбы в команде, то время покажет. Это спорт, я ведь уже не молодой, но ничего – прорвемся», – цитирует Терещенко официальный сайт «Динамо».

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