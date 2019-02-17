«Каролина» иронично отреагировала на то, что Черри обозвал их придурками

Клуб Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» отреагировал на критику Дона Черри, который назвал игроков команды придурками из-за их необычной традиции празднования побед. Напомним, после каждого выигранного матча «ураганы» весьма оригинально отмечают победу.

«Это НХЛ. Для меня эти парни — придурки. Лучше в плей-офф им такого не делать, это просто смешно! Не понимаю, Бриндамор — серьёзный человек, а это просто посмешище. А все говорят: «Они просто радуются победам». В профессиональном хоккее этому не место!» – заявил Черри.

Клуб в своём официальном «твиттере» заменил подпись «Хоккейная команда с весёлыми празднованиями» на «Та самая кучка придурков с весёлыми празднованиями».