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Сергей Орешкин покинул должность главного тренера «Динамо» СПб

Сергей Орешкин покинул должность главного тренера «Динамо» СПб
Хоккей / ВХЛ

Сергей Орешкин покинул должность главного тренера клуба ВХЛ «Динамо» Санкт-Петербург. Исполняющим обязанности главного тренера будет Егор Башкатов. Его помощниками в тренерском штабе станут Айван Занатта и Артём Караваев. Тренером вратарей «Динамо» останется Павел Черкас, сообщает пресс-служба «Динамо».

Башкатов возвращается на должность тренера из молодёжной команды. В сезонах-2016/2017 и 2017/2018 специалист уже работал с главной командой. С «Динамо» он выиграл Кубок Петрова в прошлом году.

Караваев выигрывал главный трофей ВХЛ в качестве игрока. Защитник завершил карьеру после прошлого сезона. Он впервые будет работать в качестве тренера.

«Динамо» в нынешнем сезоне в 53 матчах набрало 65 очков. Питерцы занимают 12-е место в турнирной таблице.

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