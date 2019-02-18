Мартемьянов: «Автомобилист» расслабился после победы в Восточной конференции

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча с «Нефтехимиком» (5:3).



«Начали неплохо, забили быстрые голы. Это сослужило плохую службу — немного расслабились, второй период провели из рук вон плохо. Заточенность команды была только на атаку. Грубейшие ошибки соперник моментально использовал. Но парни — молодцы, мы с ними поговорили в перерыве, и третий период они провели более собранно, более достойно. Думаю, повлияло, что перед матчем уже был известен результат «Барыса» и ребята чуть-чуть расслабились. А так, игра состояла из трех периодов, и второй период мы провели неважно.



Третью игру подряд команда пропускает много шайб? Потеря концентрации. Конечно, в голову к хоккеистам не залезешь. Защитникам в атаке тоже нужно играть, и, конечно, такие действия в обороне в плей-офф недопустимы. Но с этим ещё есть время разобраться. А что пропускаем много, то да, действительно.

Эмоции после победы в Восточной конференции? Ну я же сказал, парни расслабились. Это чувствуется по команде. Но так относиться к делу нельзя. Если назвался профессионалом, надо быть профессионалом во всём», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

«Автомобилист» одержал результативную победу над «Нефтехимиком»