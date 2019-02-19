КХЛ: предварительный рейтинг клубов будет опубликован в конце марта

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги прокомментировала заявление хоккейного клуба «Адмирал», который сообщил, что обеспечил себе прописку в лиге на следующий чемпионат. Напомним, ранее президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал, что в рейтинге клубов лиги «Адмирал» занимает последнее место.



«Состав участников чемпионата следующего сезона определяется только решением совета директоров КХЛ, который состоится в конце марта. Тогда же будет представлен предварительный рейтинг клубов по итогам регулярного чемпионата. Все клубы до 15 марта должны подтвердить лиге их соответствие условиям допуска к участию в чемпионате КХЛ», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе лиги.

«Адмирал» уже остался в КХЛ. Рейтинг клубов – филькина грамота? Теперь лигу может ждать большой скандал. Во всём виновата поспешность клуба из Владивостока.

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