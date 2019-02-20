Известный хоккейный эксперт Дон Черри поделился мнением о футболках с надписью «кучка придурков», выпущенных «Каролиной Харрикейнз» после критики в адрес игроков клуба.
«Я не против таких футболок, пусть развлекаются. Уверен, это смущает некоторых игроков, но когда владелец говорит, что нужно развлекать болельщиков, он имеет в виду именно это. Они считают свои шутки забавными.
Мы в Канаде. Большинство людей, которых я знаю, уважают эту игру. Думаю, это ни для кого не секрет. Наверное, я единственный, кто сказал это вслух, но это именно то, что я хотел сказать. Каждое слово. В Канаде мы называем Кубок Стэнли Священным Граалем, но вдруг появляются эти придурки и устраивают пантомимы после побед. На мой взгляд, это унижает наш спорт», — цитирует Черри The Score.
Черри: Кубок Стэнли — Священный Грааль, а тут появляются придурки из «Каролины»