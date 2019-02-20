Коварж: если убрать первые 12-15 матчей, «Сибирь» была бы в пятёрке лучших

Голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж прокомментировал выездную победу над «Сибирью» (4:3), после которой сибиряки потеряли шансы на попадание в плей-офф.



«Так вышло, что мы лишили «Сибирь» шансов на плей-офф. Нам, конечно, хотелось выиграть, потому что последний раз в регулярке играем в самом сильном составе. Не хотелось выходить в плей-офф после поражения. Конечно, мне жалко «Сибирь» и новосибирских болельщиков. Здесь лучшая поддержка в лиге, а их команда не будет играть в плей-офф. Новосибирские ребята после стартового ужасного отрезка творили просто невозможное. Если бы кто-то взял таблицу и убрал первые 12-15 матчей «Сибири», то они бы попали в топ-5. Жалко «Сибирь», но «Трактор» больше очков набрал, и дело не в том, что мы сегодня выиграли.



«Сибирь» несколько сезонов назад выходила в финал конференции, а нынче «Автомобилист» сыграл очень удачно и подхватил эстафету? Мне кажется, уровень «Сибири» всегда был примерно таким же, как у «Автомобилиста». Но просто бывает такое, что сезон у команды получается удачным. Когда «Сибирь» выходила в финал Востока, Саша Салак творил невозможные вещи», — сказал Коварж в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

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