Разин: никто не бросит в нас камень, потому что мы бились

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин прокомментировал результат матча с рижским «Динамо», а также отметил настрой команды на борьбу.

«Считаю, что проиграли именно в настрое, не удалось настроить команду на 101%. Первые три гола пропустили из-за ошибок, которые можно было исключить. Сегодня меньшинство плохо сработало. Большой плюс, что боролись до конца. Никто не бросит в нас камень, потому что мы бились, но сопернику победа была нужнее.

Сегодня был «матч гордости», и этим всё сказано. Можно только снять шляпу перед моряками, которые по полгода служат на подводной лодке. Сегодня старались выиграть и не испортить праздник», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.