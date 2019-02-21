И. Воробьёв — о шансах Шестёркина в плей-офф: будем смотреть, у нас команда

Главный тренер СКА Илья Воробьёв поделился мнением о победе в игре с «Нефтехимиком» (4:0) и оценил игру голкипера Игоря Шестёркина.



«Знали, что у соперника последняя игра, и что хозяева выйдут играть жёстко, с настроем. В общем и целом хорошо ребята отработали, справились с заданием.



Возможно, второй гол стал переломным моментом встречи. Ребята молодцы, что выстояли в меньшинстве, и потом уже не ошиблись при реализации.



Мы Шестёркина поздравили с очередным нулем. Что касается его участия в плей-офф — дальше будем смотреть, у нас команда», — приводит слова Воробьёва пресс-служба СКА.

СКА занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» располагается на 10-й строчке на Востоке.