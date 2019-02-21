Блэшилл: возможно, Кейн — лучший хоккеист мира

Главный тренер клуба НХЛ «Детройт Ред Уингз» Джефф Блэшилл поделился мнением об игре нападающего «Чикаго Блэкхоукс» Патрика Кейна.



«Возможно, Патрик Кейн сейчас — лучший хоккеист мира. Иногда он играет так, что разрывает защиту в клочья. И он может это сделать с абсолютно любой командой», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В активе Кейна сейчас 92 очка – 38 голов и 54 результативные передачи. В бомбардирской гонке он приблизился к российскому нападающему «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерову, в активе которого 99 (29+70) баллов. Также Кейн вышел на второе место в снайперской гонке. На счету Александра Овечкина из «Вашингтон Кэпиталз» 42 заброшенные шайбы.

Кейн круче дырявой обороны. «Чикаго», вопреки всему, рядом с плей-офф Ещё месяц назад «Блэкхоукс» с трудом могли представить себя рядом с кубковой зоной, а сейчас у них 10 побед в 12 матчах.